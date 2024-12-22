НАВЕРХ

Усик во второй раз победил Фьюри и защитил три титула чемпиона мира

Источник:
РБК
127 0

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Усик сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В отличие от прошлого боя Фьюри и Усика, который состоялся в мае, все судьи отдали победу украинцу. Британец выразил несогласие с решением судей.

Фьюри после боя заявил, что считает себя победителем поединка. «Ничего не могу с этим поделать, но до смерти буду думать, что победил. Не собираюсь плакать из-за того, что случилось», — приводит РБК слова британца.

Еще по теме
Россиянин Волков проиграл французу Гану на турнире UFC
Махачев назвал Макгрегора «ублюдком»
Конор Макгрегор признан виновным в сексуальном насилии
Емельяненко вызвал Исмаилова на бой по правилам бокса
смотреть все
Спорт #Единоборства
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Как Иван совмещал все любимое сразу
09.07.2024 11:23
Кубок чемпионата Европы по футболу - 2024
Евро-2024: группы, прогнозы и где смотреть матчи
13.06.2024 20:32
info.sibnet.ru
Ешь, молись, шнуруй: странные приметы фигуристов
17.03.2019 08:48
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Российские парашютисты прыгнули из стратосферы. ВИДЕО
29.11.2024 21:25
Усэйн Болт
Какую максимальную скорость может развить человек
24.11.2024 17:38
Конор Макгрегор
Махачев назвал Макгрегора «ублюдком»
24.11.2024 12:15
Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова
Чемпионка России по ледолазанию умерла от укуса клеща
09.10.2024 09:54
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
Картина дня
Найден пропавший на Камчатке самолет Ан‑2
Зеленский предложил взятку премьеру Словакии
Два грузовых состава столкнулись на Забайкальской железной дороге
Жесткую скидку введут для детских авиабилетов
Мультимедиа
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

"Путин также добавил, что в ситуации с замедлением YouTube в России больше вопросов к этой платформе,...

47343

"соблюдать наши законы" а на основании какого закона был замедлен ютуб? а нет такого закон, они просто...

Александр Петров 238315

Разумеется, ведь тогда всем станет ясно, что американская противовоздушная оборона стоит не дороже металла,...

Улитка на склоне

Ну вред то они насли россиянам, а не гуглу.