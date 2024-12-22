Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри в поединке, который прошел в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Усик сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской организации (IBО), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В отличие от прошлого боя Фьюри и Усика, который состоялся в мае, все судьи отдали победу украинцу. Британец выразил несогласие с решением судей.

Фьюри после боя заявил, что считает себя победителем поединка. «Ничего не могу с этим поделать, но до смерти буду думать, что победил. Не собираюсь плакать из-за того, что случилось», — приводит РБК слова британца.