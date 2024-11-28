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Молодежка хоккейной «Сибири» попала в секс‑скандал

Источник:
Sibnet.ru
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Секс-скандал разгорелся в молодежной команде «Сибирские снайперы» хоккейного клуба «Сибирь»: тренера заподозрили в некорректных действиях в отношении двух игроков.

Тренер по физподготовке Вадим Берестов был отстранен от работы с командой, его подозревают в некорректных действиях в отношении двух игроков, написал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник. По данным журналиста Алексея Шевченко и телеграм-канала Hockeymans78, речь идет о сексуальных домогательствах.

Хоккейный клуб «Сибирь» уведомил КХЛ, что на сотрудника команды «Сибирские снайперы» подано заявление в правоохранительные органы Новосибирска, и он временно отстранен от работы, сообщила пресс-служба Лиги телеканалу «МатчТВ».

В «Сибири» заявили РИА Новости, что клуб окажет правоохранительным органам полное содействие в установлении всех обстоятельств ситуации.

«Я могу лишь сказать, что у всего есть две стороны. Переживаю, что из-за этой ситуации может пострадать моя семья», — сказал 37-летний тренер Берестов «Спорт-Экспрессу».

Правоохранительные органы Новосибирска ситуацию не комментировали. 
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Спорт #Хоккей #Криминал #Новосибирск
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