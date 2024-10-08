Российская триатлонистка погибла на Ironman

Российская триатлонистка Елена Смирнова скончалась во время заплыва на соревнованиях Ironman в Испании, сообщили организаторы.

«Мы очень расстроены известием о смерти участника сегодняшнего триатлона. Во время плавательной части спортсменка подала сигнал о помощи морской спасательной бригаде, которая оперативно оказала помощь спортсменке и вытащила ее из воды», — приводит заявление организаторов Ironman Spain Triatletasenred.sport.es.

Спортсменке оказали помощь еще до перевозки в больницу, но она скончалась в машине скорой помощи, несмотря на усилия врачей. Полиция Барселоны проводит расследование.

Смирновой 41 год. Она занималась триатлоном около четырех лет. Начинала в Санкт-Петербурге, в последнее время тренировалась с командой в Москве.

Соревнования серии Ironman считаются самыми престижными и сложными в триатлоне. Это заплыв на открытой воде на 3,86 километра, затем шоссейная велогонка на 180 километров и забегом на марафонскую дистанцию 42,195 километра. Между этапами нет отдыха. В этом году в Барселоне в Ironman участвовали около 3 тысяч спортсменов.