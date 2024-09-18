Сбер внедрит оплату алкоголя «по лицу» вместо паспорта

Сбербанк вместе с Единой биометрической системой (ЕБС)
планирует запустить оплату товаров алкоголя и сигарет по биометрии клиента
вместо предъявления паспорта, рассказал директор дивизиона «Биометрия» банка
Олег Евсеев.
«Мы проектируем совместные сервисы с ЕБС по замене паспорта.
Это такие сервисы, как оплата с проверкой возраста для специальных товаров с
маркировкой 18+», — сказал Евсеев в интервью РБК.
Сбербанк уже установил 750 тысяч платежных терминалов,
считывающих биометрию, до конца года их число должно составить не менее 1 миллиона.
В ЕБС, по данным на февраль 2024 года, хранилось около 70 миллионов биометрических
данных россиян (слепки лица и голоса).
Биометрия имеет потенциал значительно повысить точность и
надежность проверки возраста при продаже алкоголя, сигарет и других товаров с
маркировкой 18+, считает управляющий партнер Fintech Partners Александр
Калякин:
«В отличие от паспорта, который может быть потерян, подделан
или передан третьему лицу, биометрические данные уникальны, и их невозможно
подделать. Это минимизирует вероятность обмана и гарантирует, что покупка
совершается только совершеннолетними».