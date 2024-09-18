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Сбер внедрит оплату алкоголя «по лицу» вместо паспорта

Источник:
РБК
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Сбербанк вместе с Единой биометрической системой (ЕБС) планирует запустить оплату товаров алкоголя и сигарет по биометрии клиента вместо предъявления паспорта, рассказал директор дивизиона «Биометрия» банка Олег Евсеев.

«Мы проектируем совместные сервисы с ЕБС по замене паспорта. Это такие сервисы, как оплата с проверкой возраста для специальных товаров с маркировкой 18+», — сказал Евсеев в интервью РБК.

Сбербанк уже установил 750 тысяч платежных терминалов, считывающих биометрию, до конца года их число должно составить не менее 1 миллиона. В ЕБС, по данным на февраль 2024 года, хранилось около 70 миллионов биометрических данных россиян (слепки лица и голоса).

Биометрия имеет потенциал значительно повысить точность и надежность проверки возраста при продаже алкоголя, сигарет и других товаров с маркировкой 18+, считает управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин:

«В отличие от паспорта, который может быть потерян, подделан или передан третьему лицу, биометрические данные уникальны, и их невозможно подделать. Это минимизирует вероятность обмана и гарантирует, что покупка совершается только совершеннолетними».

 

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Топ комментариев

WIDESCREEN

Ты уже достал тут всех своим параноидальным мышлением про ядерное оружие.Иди домашнее задание делай,заатра...

mosquito__2010

где кастрюли там всегда деструкция и разруха. такой взращенный западом менталитет

GammiPluh

Заругает Токаева дед автопилотный, ой заругает. Нельзя такое в уши избирателям перед выборами то невпопад...

pepelmetal

Тарасьё сами как экологическая катастрофа!