Сбер внедрит оплату алкоголя «по лицу» вместо паспорта

Сбербанк вместе с Единой биометрической системой (ЕБС) планирует запустить оплату товаров алкоголя и сигарет по биометрии клиента вместо предъявления паспорта, рассказал директор дивизиона «Биометрия» банка Олег Евсеев.

«Мы проектируем совместные сервисы с ЕБС по замене паспорта. Это такие сервисы, как оплата с проверкой возраста для специальных товаров с маркировкой 18+», — сказал Евсеев в интервью РБК.

Сбербанк уже установил 750 тысяч платежных терминалов, считывающих биометрию, до конца года их число должно составить не менее 1 миллиона. В ЕБС, по данным на февраль 2024 года, хранилось около 70 миллионов биометрических данных россиян (слепки лица и голоса).

Биометрия имеет потенциал значительно повысить точность и надежность проверки возраста при продаже алкоголя, сигарет и других товаров с маркировкой 18+, считает управляющий партнер Fintech Partners Александр Калякин:

«В отличие от паспорта, который может быть потерян, подделан или передан третьему лицу, биометрические данные уникальны, и их невозможно подделать. Это минимизирует вероятность обмана и гарантирует, что покупка совершается только совершеннолетними».