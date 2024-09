Группа Linkin Park объявила о возвращении

Рок-группа Linkin Park вернулась на сцену через семь лет после смерти вокалиста Честера Беннингтона, сообщил один из основателей коллектива Майк Шинода во время стрима на YouTube-канале.

Место вокалистки заняла Эмили Армстронг из гранж-группы Dead Sara. Также у группы сменился барабанщик — им стал Колин Бриттейн.

Во время стрима Linkin Park представила новую песню «The Emptiness Machine». Композиция станет ведущим синглом альбома «From Zero», который выйдет 15 ноября. Также группа анонсировала мировой тур.

Linkin Park был основан в 1996 году. Коллектив шесть раз был номинирован на «Грэмми», дважды получил премию. Вышло семь студийных альбомов, которые разошлись тиражом свыше 70 миллионов экземпляров. Группа прекратила деятельность в 2017 году после самоубийства Беннингтона.

Армстронг — 38-летяя американская певица из Лос-Анджелеса. В 2002 году она стала одной из основательниц хард-рок-группы Dead Sara, коллектив издал дебютный альбом в 2012 году. 5 сентября 2024 года Армстронг впервые вышла на сцену в составе Linkin Park, исполнив наиболее известные хиты группы — What I've Done, In The End и Numb.