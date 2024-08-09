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Укусившая медаль гимнастка стала любимицей соцсетей. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Китайская гимнастка Чжоу Яцинь, завоевавшая серебро на Олимпиаде в Париже, не знала о традиции кусать медаль, но повторила это за другими спортсменками — видео с награждения завирусилось в Сети.

Чжоу Яцинь завоевала серебряную медаль Игр в упражнениях на бревне. Во время церемонии награждения итальянки Алиса Д'Амато и Манила Эспозито, взявшие золото и бронзу, попробовали медали на зуб.

Судя по выражению лица китайской гимнастки, она удивилась действиям итальянских спортсменок, но решила повторить за ними.

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