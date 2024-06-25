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Макрон заявил о готовности к переговорам с Путиным

Источник:
ТАСС
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Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности продолжить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я бы продолжил диалог с Владимиром Путиным. В последние месяцы [мы не общаемся], но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему», — приводит ТАСС слова Макрона, сказанные им в подкасте. Generation Do It Yourself.

Макрон отметил, что «верит в силу диалога». «Говорю абсолютно искренне: считаю, что всегда важно продолжать диалог», — заявил президент.

Французский лидер добавил, что обсудил бы с главой российского государства, в частности, «тему атомных электростанций».

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