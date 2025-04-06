Трамп объявил о «трудных временах» для американцев

Президент США Дональд Трамп предупредил американцев о тяжелых временах, которые, в конечном итоге, должны привести к историческому результату.

«Это экономическая революция, и мы победим. Держитесь, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

При этом, по словам Трампа, США пострадали не так сильно, как КНР, которая потеряла больше. «Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко», — отметил он.

Трамп ввел пошлины в отношении 185 стран. На товары из Евросоюза будут действовать пошлины в размере 20%, из Китая — 34%, из Индии — 46%.

По мнению газеты The Wall Street Journal, победителем из-за введения американских пошлин стал председатель КНР Си Цзиньпин.