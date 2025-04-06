Маск предрек Европе масштабную резню

Число террористических нападений в Европе растет, в дальнейшем это приведет к полномасштабному кровопролитию, заявил предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления США Илон Маск.

«Атаки, терроризм, убийства невинных людей растут. Каждую неделю их становится больше. И их становится все больше и больше. И в конечном итоге, я думаю, мы увидим широкомасштабную резню в Европе. Такова тенденция», — сказал он, выступая на конгрессе партии «Лига», пишет Corriere della Sera.

Маск предложил представить частоту террористических атак и их количество в наглядном графике и предупредил, что жертвами террористических атак станут «ваши друзья, ваша семья, ваши дети, ваши родители».

По его словам, главная причина такой тенденции — массовая миграция. Предприниматель предупредил, что это явление приводит к разрушению любой страны, так как ее фундаментальным содержанием является не география, а население.