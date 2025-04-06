Китай оказался победителем в торговой войне Трампа

Китайская Народная Республика и ее председатель Си Цзиньпин выиграли от введения американским президентом Дональдом Трампом взаимных пошлин на товары со всего мира, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Си <...> воспримет эту неделю как подтверждение своих взглядов, и ему не придется прилагать много усилий, чтобы воспользоваться разногласиями ослабленного Запада», — говорится в материале WSJ.

Политика США многие годы была направлена на ослабление экономических отношений стран Европы с Китаем. «Теперь это лишь вопрос времени, когда торговые миссии в Китае из Франции, Германии и других стран снова возобновятся», — считает газета.

Введение Трампом пошлин в отношении товаров из ряда стран Азии приведет к тому, что они окажутся под влиянием Китая или так и не смогут освободиться от него. WSJ среди таких государств называет Вьетнам (для него Трамп установил пошлину в 46%), Таиланд (36%), Индонезия (32%), Филиппины (17%).

Трамп ввел «взаимные» пошлины 2 апреля. Они коснулись 85 стран. Для Китая тариф составил 34%, для ЕС — 20%. Китай в ответ на действия Трампа ввел ответные пошлины тоже в размере 34%.