НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Китай оказался победителем в торговой войне Трампа

Источник:
The Wall Street Journal
555 1
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Китайская Народная Республика и ее председатель Си Цзиньпин выиграли от введения американским президентом Дональдом Трампом взаимных пошлин на товары со всего мира, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

«Си <...> воспримет эту неделю как подтверждение своих взглядов, и ему не придется прилагать много усилий, чтобы воспользоваться разногласиями ослабленного Запада», — говорится в материале WSJ.

Политика США многие годы была направлена на ослабление экономических отношений стран Европы с Китаем. «Теперь это лишь вопрос времени, когда торговые миссии в Китае из Франции, Германии и других стран снова возобновятся», — считает газета.

Введение Трампом пошлин в отношении товаров из ряда стран Азии приведет к тому, что они окажутся под влиянием Китая или так и не смогут освободиться от него. WSJ среди таких государств называет Вьетнам (для него Трамп установил пошлину в 46%), Таиланд (36%), Индонезия (32%), Филиппины (17%).

Трамп ввел «взаимные» пошлины 2 апреля. Они коснулись 85 стран. Для Китая тариф составил 34%, для ЕС — 20%. Китай в ответ на действия Трампа ввел ответные пошлины тоже в размере 34%.

Еще по теме
Трамп объявил о «трудных временах» для американцев
Маск предрек Европе масштабную резню
Спецпредставитель Путина объяснил отсутствие просьб о снятии санкций
Трамп получил совет воздержаться от звонка Путину
смотреть все
Политика #Мир #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Создана древесина с прочностью металла
Путин резко повысил зарплаты губернаторов
Обсуждение (1)
Картина дня
Трамп объявил о «трудных временах» для американцев
Китай оказался победителем в торговой войне Трампа
УАЗ собрал первый серийный автомобиль на Кубе
«Роснано» объяснила иск в 5,6 млрд руб. к Чубайсу и топ‑менеджерам
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Топ комментариев

pepelmetal

Стадия гнева прошла, наступила стадия принятия

Улитка на склоне

Он показал, что полноценный обед будет стоить около 600 рублей. Это равно размеру стипендии у студентов...

Nik3316

прикинь как во всем мире... никто нипроизводит всё, все гдето закупаются

Kukuh88

Странный он какой-то. Говорит про отрицательный торговый баланс, как будто золотом платит. Даже интересно...