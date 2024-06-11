Пропал самолет с вице‑президентом Малави

Самолет, на борту которого находится вице-президент африканского государства Малави Саулос Чилима, пропал с радаров, сообщила канцелярия президента страны.

Самолет Сил обороны Малави пропал вскоре после вылета из столицы страны Лилонгве. На борту помимо Чилима находились еще девять человек, приводит РБК сообщение президентской канцелярии.

Президент Малави Лазарус Чаквера приказал начать поисково-спасательную операцию. Он также отменил свою запланированную поездку на Багамы.

Малави — южноафриканское государство, которое граничит с Мозамбиком, Замбией и Танзанией.