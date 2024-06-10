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Украина потеряла доверие Запада из‑за кадровых перестановок

Источник:
Financial Times
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Доверие между Киевом и странами Запада нарушено из-за увольнений и перестановок в правительстве Украины, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«США и другие западные партнеры хотят нормальных, предсказуемых отношений со своими украинскими коллегами. Прямо сейчас они теряют доверие к правительству Украины из-за кадровых решений, которых они не понимают», — отмечает издание.

Западные политики при этом предупреждали украинского лидера Владимира Зеленского и правительство страны о том, что считают перемены в кадровом составе разрушительными и необъяснимыми шагами.

Речь идет в первую очередь об уходе со своих постов вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

Кубракова западные эксперты считают реформатором, он был одним из подписантов «зерновой сделки» со стороны Украины. По данным источников издания, Зеленский просил его в августе прошлого года стать министром обороны.

В начале мая Верховная Рада проголосовала за увольнение Кубракова. Сам экс-министр заявил, что с ним никто не обсуждал увольнение. Отстранение Кубракова было негативно воспринято западными партнерами Киева.

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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏

Asd10

Новая валюта в международной торговле - "украинские солдаты". По курсу типа Зимбабвийского доллара.