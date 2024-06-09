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Кто несет ответственность за травму ребенка в летнем лагере

Источник:
RT
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Родители, отправляя ребенка в летний лагерь, заключают договор с организацией, в соответствии с которым она принимает обязательства по обеспечению мер безопасности, сказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«За неисполнение сотрудниками санатория или лагеря обязанностей по присмотру за детьми ответственность несет сам санаторий или лагерь в силу статьи 1068 Гражданского кодекса России», — пояснил эксперт в интервью RT.

По его словам, если на территории санатория или лагеря, в котором отдыхал ребенок, был причинен вред его здоровью по причине отсутствия надлежащего присмотра, организации досуга с нарушением правил безопасности, то на это учреждение, согласно ст. 1095 ГК, возлагается ответственность за причинение вреда в результате недостатков услуг.

Виноградов добавил, что за физические и нравственные страдания родители вправе потребовать компенсации морального вреда.

«Конкретной суммы, которая была бы предусмотрена в законе, нет. Поэтому размер морального вреда суд определяет индивидуально в каждом случае», — заключил он.

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Жизнь #Законы
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