Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты

Западные страны пересекли красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России переданным ими оружием, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», — приводит РИА Новости заявление Таннер.

Так глава Минобороны Австрии прокомментировала вопрос о том, что «США, Франция и Германия разрешили Украине атаковать определенные районы России с помощью западного оружия».