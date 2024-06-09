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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Министр обороны Австрии заявила о пересечении НАТО красной черты

Источник:
РИА Новости
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Западные страны пересекли красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России переданным ими оружием, заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», — приводит РИА Новости заявление Таннер.

Так глава Минобороны Австрии прокомментировала вопрос о том, что «США, Франция и Германия разрешили Украине атаковать определенные районы России с помощью западного оружия».

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

physx

Он либо больной, либо головой ударился.

Asd10

А ты почему не отказался от Российской пенсии? Покажи пример. 😏

nicollaich

Зеленцкий вон тоже сколотил себе состояние, делая вид, что он президент укряины.

nicollaich

Байден в америке ещё что-то решает?