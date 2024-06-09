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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

FT посоветовала украинцам привыкать к темноте и холоду

Источник:
Financial Times
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Энергетическая инфраструктура Украины серьезно пострадала и, по прогнозам, к январю электричество будет подаваться потребителям только на пару часов в сутки, пишут корреспонденты британской газеты Financial Times из Киева.

«Мы должны учиться жить в холоде и темноте», — заявил журналистам не пожелавший назвать себя высокопоставленный украинский чиновник.

Россия вывела из строя или захватила более половины украинских электростанций, спровоцировав веерные отключения энергии по всей стране и усугубив опасения насчет будущего энергоснабжения украинских городов, отмечают авторы статьи.

«Своими ракетными ударами и налетами беспилотников на украинские электростанции Москва за последние месяцы вынудила энергетические компании пойти на общенациональные отключения в попытке одновременно устранить повреждения и найти альтернативные источники поставок», — говорится в материале.

До начала российской спецоперации внутреннее производство энергии на Украине составляло порядка 55 гигаватт электроэнергии — это был один из крупнейших показателей в Европе. Сейчас выработка электроэнергии в настоящее время упала ниже 20 гигаватт, рассказали изданию украинские эксперты.

Тема: Военная операция на Украине
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