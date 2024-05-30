ЕС ввел «запретительные пошлины» на импорт зерна из России

Совет ЕС утвердил введение с 1 июля запретительных тарифов на импорт зерна из России и Белоруссии, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Министры ЕС договорились значительно увеличить тарифы на зерновой импорт из России и Белоруссии с 1 июля», — приводит ТАСС слова Домбровскис

Запретительные тарифы Евросоюза на зерно из России и Белоруссии не коснутся транзита через порты сообщества в третьи страны. «Тарифы коснутся зерновой продукции, происходящей или экспортируемой напрямую или нет из России и Белоруссии в ЕС», — говорится в заявлении Совета ЕС.

Ранее Домбровскис назвал эти тарифы «запретительными», по предложению Еврокомиссии, они доходят 95 евро за тонну, что примерно соответствует 50% цены на пшеницу на рынках ЕС.