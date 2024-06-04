Microsoft с 15 мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины российских организаций, сообщила ГК Softline.

Статус подписок для затронутых компаний, а именно на продукты Visio Online, Project Online и Power BI теперь «приостановленный», они не доступны для использования, говорится в сообщении Softline.

«Это дает российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов», — сказал ТАСС вице-президент Softline Андрей Благоразумов.

По его словам, не подпавшие под ограничения подписки на продукты Microsoft продолжают быть доступными для использования — ограничений в функциональности нет.

Блокировка облачных продуктов началась в середине мая, хотя изначально должна была произойти 20 марта. Имеются в виду подписки корпоративных клиентов — продукты российских физлиц отключать не планируется.