НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Microsoft отключила от облаков половину российских организаций

Источник:
ТАСС
93 0

Microsoft с 15 мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины российских организаций, сообщила ГК Softline.

Статус подписок для затронутых компаний, а именно на продукты Visio Online, Project Online и Power BI теперь «приостановленный», они не доступны для использования, говорится в сообщении Softline.

«Это дает российскому IT-рынку возможности для продажи отечественных продуктов», — сказал ТАСС вице-президент Softline Андрей Благоразумов.

По его словам, не подпавшие под ограничения подписки на продукты Microsoft продолжают быть доступными для использования — ограничений в функциональности нет.

Блокировка облачных продуктов началась в середине мая, хотя изначально должна была произойти 20 марта. Имеются в виду подписки корпоративных клиентов — продукты российских физлиц отключать не планируется.

Еще по теме
ЕС ввел «запретительные пошлины» на импорт зерна из России
Норвегия закрыла границы для российских туристов
Алюминий и никель подскочили в цене из‑за санкций против России
Крупнейшие банки Китая перестали принимать платежи из России
смотреть все
Экономика #Санкции #IT-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Стало известно о возможной отставке главы Алтайского края
Ядерные бомбоубежища нового типа построят в России
Появилась информация о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк
Путин сделал серьезное предупреждение Западу
Обсуждение (0)
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Как навести порядок в жизни: три первых шага
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Дюжина милейших манулят. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

GammiPluh

А до этого так они не сбивали недавно же самолет с пленными украинцами сбили

-CIIAPTAK-

Ага,сами расстреляли,а нам чешут утонули,сволочи!

mosquito__2010

Апогей западных демократий. Колючая проволока, резервации, концентрационные лагеря, колонии безвольных...

corrector

СУперсвиньи - это Зеля и его шобла + верховна Рада 404, скоро действительно в США "