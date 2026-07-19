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Россия сократила ввоз пива из Германии до рекордного минимума

Источник:
РИА Новости
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Пиво
Фото: © Magnific.com/

Россия в мае сократила закупки немецкого пива до минимальной суммы за всю современную историю — 56 тысяч евро, следует из данных Евростата.

В мае российские компании ввезли пиво из Германии на 55,9 тысячи евро против 146,3 тысячи в апреле. Сумма импорта упала почти втрое и достигла исторического минимума, приводит РИА Новости статистику.

В целом в мае Россия сократила закупки этого алкогольного напитка из Евросоюза — до 1,5 миллиона евро с апрельской суммы в 2,1 миллиона евро.

Больше всего пива среди европейцев поставляли Чехия (599,6 тысячи евро), Польша (343,7 тысячи евро) и Бельгия (278,9 тысячи евро).

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