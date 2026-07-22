Россия сократила до минимума ввоз парфюма из Европы

Россия в мае сократила импорт парфюмерной продукции из стран Евросоюза до минимальной суммы с 2022 года — 17,9 миллиона евро, следует из данных Евростата.

В мае российские компании ввезли духов и туалетной воды из стран ЕС на 17,9 миллиона евро, тогда как в апреле импорт достигал 26 миллионов евро. Сумма закупок упала в 1,5 раза в месячном выражении.

Согласно расчетам, импорт в мае опустился до минимальной суммы с июня 2022 года, когда РФ ввезла парфюма из Европы на 13,4 миллиона евро.

Наиболее резко Россия сократила закупки парфюма у Нидерландов: в 18 раз в месячном выражении, до 45,8 тысячи евро, а также у Бельгии — в 6 раз в месячном выражении, до 233,2 тысячи евро.

Помимо этого, РФ вдвое в месячном выражении снизила импорт парфюмерии из Италии и Испании — до 3,7 миллиона и 3,5 миллионов евро соответственно.