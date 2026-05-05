Большинство россиян по-прежнему испытывает дискомфорт от ухода ряда западных и ждут их возвращения, следует из результатов исследования, проведенного компанией BrandLab.

На вопрос, каких ушедших из России иностранных брендов вам больше всего не хватает, 27,4% россиян сказали, что таких нет, еще 10,2% затруднились с ответом. Но 62,4% опрошенных, по-прежнему испытывает дискомфорт от ухода ряда западных компаний, говорится в исследовании

Респондентам показали список 45 брендов из различных категорий, от бытовой техники до мобильных приложений и спросили, как бы они оценили свое отношение к их отсутствию в России.

Наибольшую ностальгию вызывает видеохостинг YouTube — его отсутствие отметили 68,5% респондентов. В список также вошли Samsung (53,8%), Google (52,2%), Ikea (47,7%), Microsoft (46,2%), Bosch (41,7%), Nike (39,4%), Toyota (38,5%), Puma (35,7%) и Visa (34,2%).

YouTube стал практически незаменимым пространством, в котором две трети россиян проводили свое время, отметили в BrandLab. Он перестал быть для россиян развлекательным сервис в узком смысле, а превратился часть жизни. Похожая ситуация с Google и Microsoft.



Второй слой утраченного — это бренды, которые были частью бытового комфорта, эстетики и ощущения высокого качества. Россиянам не хватает Samsung, IKEA, Bosch, Nike, Toyota, Puma.