НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россияне назвали бренды, возвращения которых очень ждут

Источник:
Sibnet.ru
277 2
Икея
Фото: © Sibnet.ru

Большинство россиян по-прежнему испытывает дискомфорт от ухода ряда западных и ждут их возвращения, следует из результатов исследования, проведенного компанией BrandLab.

На вопрос, каких ушедших из России иностранных брендов вам больше всего не хватает, 27,4% россиян сказали, что таких нет, еще 10,2% затруднились с ответом. Но 62,4% опрошенных, по-прежнему испытывает дискомфорт от ухода ряда западных компаний, говорится в исследовании

Респондентам показали список 45 брендов из различных категорий, от бытовой техники до мобильных приложений и спросили, как бы они оценили свое отношение к их отсутствию в России.

Наибольшую ностальгию вызывает видеохостинг YouTube — его отсутствие отметили 68,5% респондентов. В список также вошли Samsung (53,8%), Google (52,2%), Ikea (47,7%), Microsoft (46,2%), Bosch (41,7%), Nike (39,4%), Toyota (38,5%), Puma (35,7%) и Visa (34,2%).

Самые популярные бренды смартфонов в России

YouTube стал практически незаменимым пространством, в котором две трети россиян проводили свое время, отметили в BrandLab. Он перестал быть для россиян развлекательным сервис в узком смысле, а превратился часть жизни. Похожая ситуация с Google и Microsoft.

Второй слой утраченного — это бренды, которые были частью бытового комфорта, эстетики и ощущения высокого качества. Россиянам не хватает Samsung, IKEA, Bosch, Nike, Toyota, Puma.

Еще по теме
Введена обязательная маркировка ноутбуков и смартфонов
Россияне сократили траты на шашлык
Презервативы в России подорожали из‑за войны
Продажи сим-карт на маркетплейсах ограничат
смотреть все
Экономика #Торговля #Санкции
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
Зеленский отверг предложенное Путиным перемирие
Кремль анонсировал важное заявление Путина 9 Мая
Красная площадь появилась в «Мире танков»
Обсуждение (2)
Картина дня
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о «режиме тишины» с 6 мая
Армия России
Россия объявила перемирие в честь Дня Победы
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Армении Никол Пашинян
Встреча Зеленского и Пашиняна рассмешила Медведева
Берингов пролив
Российские ученые раскритиковали идею плотины между Россией и Аляской
О самом главном
Как раздельный сон вредит отношениям
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Удобная элегантность: тренды в обуви 2026 года
Кто такие люди-нарциссы
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Все статьи
Мультимедиа
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Владимир Ленин и его увлечения. ИНФОГРАФИКА
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Россия запретила ввоз терминалов иностранных спутников
24
Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве
17
Белый дом объявил о конце войны с Ираном
11
Еще одни социологи подтвердили падение рейтинга Путина
10
Путин анонсировал строительство моста на Сахалин