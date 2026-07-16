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Американский бизнес потерял $200 млрд из-за санкций против России

Источник:
РИА Новости
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Флаг США
Фото: Michael Dorausch / CC BY-SA 2.0

Около 200 миллиардов долларов потерял американский бизнес с 2022 года в результате санкций против России, заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи.

«Из-за антироссийских санкций американский бизнес реально очень страдает, лишь за четыре минувших года он потерял около 200 миллиардов долларов», — сказал Эйджи РИА Новости.

После начала конфликта между Россией и Украиной иностранные компании в России испытали растерянность и панику. Некоторые из них решили покинуть российский рынок под влиянием эмоций, отметил Эйджи.

Глава AmCham подчеркнул, что уходить из России никто не хотел, так как ее рынок остается привлекательным для западных компаний. По его словам, он большой, стабильный и быстро растущий. Более того, Россия открывает перспективы для установления связей со странами Центральной Азии.

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