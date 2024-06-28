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ЕС разработает новый санкционный режим против России

Источник:
ТАСС
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Саммит Евросоюза решил разработать новый режим санкций против России за якобы ведущуюся на территории Евросоюза «подрывную деятельность», говорится в заявлении ЕС.

Саммит осудил все виды гибридных действий третьих стран, целями которых является Евросоюз, его страны-члены и партнеры, включая запугивание, саботаж, подрывную деятельность, иностранное манипулирование и вмешательство, дезинформацию и кибернападения, а также использование мигрантов как оружия, приводит ТАСС заявление саммита.

Участники утверждают, что Россия якобы «интенсифицировала свои активные операции» в странах ЕС. В ответ на это саммит «поручил Совету ЕС создать новый санкционный режим», а также усилить работу с партнерами по борьбе с пророссийскими взглядами в СМИ и дезинформацией.

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Политика #Мир #Санкции
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urbasik

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mosquito__2010

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GammiPluh

А ни кто и не мечтал что придет трампушка и потекут молочные реки, цели его как у дементора байденко,...