ЕС разработает новый санкционный режим против России

Саммит Евросоюза решил разработать новый режим санкций против России за якобы ведущуюся на территории Евросоюза «подрывную деятельность», говорится в заявлении ЕС.

Саммит осудил все виды гибридных действий третьих стран, целями которых является Евросоюз, его страны-члены и партнеры, включая запугивание, саботаж, подрывную деятельность, иностранное манипулирование и вмешательство, дезинформацию и кибернападения, а также использование мигрантов как оружия, приводит ТАСС заявление саммита.

Участники утверждают, что Россия якобы «интенсифицировала свои активные операции» в странах ЕС. В ответ на это саммит «поручил Совету ЕС создать новый санкционный режим», а также усилить работу с партнерами по борьбе с пророссийскими взглядами в СМИ и дезинформацией.