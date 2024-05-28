Увеличение ставок налогообложения для граждан с высокими доходами давно назрело, считает основатель холдинга USM Алишер Усманов.

«Это (повышение налогов. — Прим. ред.) помогает государству решать поставленные им социальные задачи, объем которых растет вместе с экономикой и уровнем благосостояния», — приводит пресс-служба «Металлоинвеста» заявление Усманова.

Он уточнил, что ушел из бизнеса, поэтому имеет возможность смотреть на экономические процессы как частное лицо. «Справедливо, если часть этой нагрузки будет перераспределена на граждан с высокими доходами без давления на широкие слои населения», — сказал предприниматель.

Ранее комитет по бюджету и налогам Госдумы посчитал целесообразным введение многоступенчатой налоговой шкалы, предусматривающей прогрессию в зависимости от доходов.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, речь идет о более справедливом распределении налогового бремени в сторону тех, у кого более высокие доходы. При этом повышение нагрузки не должно коснуться большинства граждан.