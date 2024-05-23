Имя Амана Тулеева получит кузбасский институт

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования (КРИРПО) может получить имя экс-губернатора региона Амана Тулеева, сообщил министр энергетики России, бывший губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Вдова Тулеева попросила присвоить имя ее мужа КРИРПО, ректором которого он работал в последние годы жизни.

«Считаю эту инициативу правильной и обязательно ее поддержу. Аман Гумирович внес большой вклад в развитие региона в очень сложное для всей страны время», — говорится в посте, опубликованном в телеграм-канале «Цивилев. Кузбасс».

Цивилев добавил, что, когда документы будут готовы, постарается приехать в Кузбасс и поучаствовать в памятных мероприятиях.

Тулеев скончался в ноябре 2023 года. Он возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 годы, ушел досрочно в отставку после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

КРИРПО был создан по его инициативе в 2022 году, в 2018 году экс-губернатор возглавил институт.