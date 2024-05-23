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Имя Амана Тулеева получит кузбасский институт

Источник:
Sibnet.ru
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Аман Тулеев
Фото: © администрация Кемеровской области

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования (КРИРПО) может получить имя экс-губернатора региона Амана Тулеева, сообщил министр энергетики России, бывший губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Вдова Тулеева попросила присвоить имя ее мужа КРИРПО, ректором которого он работал в последние годы жизни.

«Считаю эту инициативу правильной и обязательно ее поддержу. Аман Гумирович внес большой вклад в развитие региона в очень сложное для всей страны время», — говорится в посте, опубликованном в телеграм-канале «Цивилев. Кузбасс».

Цивилев добавил, что, когда документы будут готовы, постарается приехать в Кузбасс и поучаствовать в памятных мероприятиях.

Тулеев скончался в ноябре 2023 года. Он возглавлял Кемеровскую область с 1997 по 2018 годы, ушел досрочно в отставку после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня».

КРИРПО был создан по его инициативе в 2022 году, в 2018 году экс-губернатор возглавил институт.

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Жизнь #Город #Кузбасс
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Топ комментариев

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

number10

На войне не думают, там все на реакции, за доли секунды все происходит.

mosquito__2010

Зачем эти цивилизованные страны покупают это токсичное агрессивное зерно, кто объяснит ?