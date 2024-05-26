Многие верят в призраков, но есть ли реальные доказательства их существования? Их можно видеть, но это не значит, что они присутствуют в реальной жизни, утверждает исследователь паранормальных явлений Джо Никелл из штата Нью-Йорк (США).

По данным одного опроса, 45% американцев верят в призраков, а 28% утверждают, что видели их на самом деле. Зачастую люди склонны приписывать им любые непонятные явления, отметил Никкел.

Все потенциальные доказательства существования призраков заключаются в сомнительных фотографиях, видео и сообщений очевидцев, уверен исследователь.

«Итак, каких-либо эмпирических, научных доказательств существования привидений может и не быть, но, если вам кажется, что вы видели одного из них — это не обязательно говорит о вашем сумасшествии», — приводит VOX мнение исследователя.

Научное объяснение

Существует множество логических объяснений паранормальных явлений. Одним из них является инфразвук — звуковые волны, имеющие частоту ниже воспринимаемых человеком 20 Гц. Производить его могут метеоусловия и определенные механизмы.

Воздействие инфразвука может вызвать ощущение чьего-то присутствия, а также зрительные галлюцинации. «На частоте 18 Гц он резонирует со структурой человеческого глазного яблока. Когда это происходит с вами, ваш глаз начинает видеть то, чего на самом деле нет», — пояснил Никелл.

Иногда чувствовать или видеть такое присутствие человека заставляет состояние его собственного сознания. «Когда люди видят призраков — это своего рода сны наяву, которые случаются в сумерках между погружением в сон и бодрствованием», — отметил исследователь.

Другим возможным объяснением встреч с призраками является горе. Согласно одному исследованию, до 60% овдовевших людей утверждают, что видят или слышат своих усопших близких.

«Такого рода галлюцинации не пугают и даже успокаивают. Это часть процесса скорби и помогает зарубцеваться той ране, что остается в жизни человека», — сказал невролог Оливер Сакс.