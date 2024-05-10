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Путин внес в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Михаила Мишустина премьер-министром. Глава государства внес его кандидатуру на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу», — написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, заседание по вопросу назначения главы правительства состоится 10 мая в 14.00 по московскому времени, на нем Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

Инаугурация избранного в марте на пятый срок Путина состоялась в полдень в Большом Кремлевском дворце. После этого действующее правительство во главе с премьером Мишустиным сложило свои полномочия.

По Конституции, президент назначает главу кабинета министров после того, как его кандидатуру согласует Госдума. На рассмотрение предложенной кандидатуры Госдуме отведена неделя. Мишустин возглавлял кабинет министров с января 2020 года.

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-CIIAPTAK-

С Днем Победы!!!Ура товарищи!!!

Asd10

А что ты знаешь о связях России и Армении? О истории взаимоотношений? О армянской диаспоре в России?...

Max_tf700 Home

Китай о своих интересах думает. С Кремля им дешевые ресурсы, а обратно дорогой ширпотреб.

pepelmetal

Наверно и Берлин бомбить не нужно было ?