Путин внес в Госдуму кандидатуру нового премьер-министра

Президент Владимир Путин предложил Госдуме переназначить Михаила Мишустина премьер-министром. Глава государства внес его кандидатуру на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Сегодня депутаты будут принимать ответственное решение от имени своих избирателей по этому вопросу», — написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, заседание по вопросу назначения главы правительства состоится 10 мая в 14.00 по московскому времени, на нем Мишустин выступит с докладом и ответит на вопросы депутатов.

Инаугурация избранного в марте на пятый срок Путина состоялась в полдень в Большом Кремлевском дворце. После этого действующее правительство во главе с премьером Мишустиным сложило свои полномочия.

По Конституции, президент назначает главу кабинета министров после того, как его кандидатуру согласует Госдума. На рассмотрение предложенной кандидатуры Госдуме отведена неделя. Мишустин возглавлял кабинет министров с января 2020 года.