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Влюбленная пара образовалась на «Новой битве экстрасенсов»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Новая битва экстрасенсов»

Два участника шоу «Новая битва экстрасенсов» объявили, что помолвились. У Александра Сакова и Ирины Прощиной (Певчей) случилась любовь с первого взгляда.

О помолвке пара объявила в новом выпуске «Битвы» в субботу, 4 мая. Певчая пошутила, что возлюбленный просто надел ей кольцо, и у нее не осталось выбора.

Саков в «Битве экстрасенсов» позиционирует себя как деревенский колдун, а Ирина Певчая — родственница победителя «Битвы сильнейших» Влада Череватого, работает певчей на похоронах, и проникает в мир мертвых через пение.

Ведущий Марат Башаров предупредил Певчую, что любовь на проекте мешает победить именно женщинам. Он привел в пример Мэрилин Керро, которая сошлась на шоу с Александром Шепсом, и Астрит, влюбившуюся в Дмитрия Матвеева. Как раз в этих парах победителями стали мужчины.

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