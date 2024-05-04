Влюбленная пара образовалась на «Новой битве экстрасенсов»

Два участника шоу «Новая битва экстрасенсов» объявили, что помолвились. У Александра Сакова и Ирины Прощиной (Певчей) случилась любовь с первого взгляда.

О помолвке пара объявила в новом выпуске «Битвы» в субботу, 4 мая. Певчая пошутила, что возлюбленный просто надел ей кольцо, и у нее не осталось выбора.

Саков в «Битве экстрасенсов» позиционирует себя как деревенский колдун, а Ирина Певчая — родственница победителя «Битвы сильнейших» Влада Череватого, работает певчей на похоронах, и проникает в мир мертвых через пение.

Ведущий Марат Башаров предупредил Певчую, что любовь на проекте мешает победить именно женщинам. Он привел в пример Мэрилин Керро, которая сошлась на шоу с Александром Шепсом, и Астрит, влюбившуюся в Дмитрия Матвеева. Как раз в этих парах победителями стали мужчины.