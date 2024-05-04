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Отчетный концерт «Новой Фабрики звезд» посвятят Билану

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Отчетный концерт «фабрикантов» в воскресенье, 5 мая, будет посвящен творчеству Димы Билана.

Песни Димы Билана на концерте споют не только участники «Фабрики звезд», но и звезды Ани Лорак, Natan, Akmal’, Александр Ревва и SEVILLE. Сам Билан на отчетном концерте споет свой самый зажигательный хит «Держи»

Номинантами недели в этот раз стали Семен Полищук, Мария Гордеева и Полина Быковская. Каждый из них исполнит авторскую песню, но для кого-то это выступление станет последним.

Кого спасли члены жюри, а кому отдали свои голоса участники, зрители увидят в воскресенье, 5 мая, в 22.00 в «Новой Фабрике звезд» на ТНТ.

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