Пиво оказалось опасным для мужского либидо

Пиво при чрезмерно частом употреблении может ухудшить эрекцию и вызвать проблемы с либидо, предупредил уролог-андролог центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Вадим Брусенский.

«Пиво – калорийный алкогольный напиток, а повышенное чувство голода после его употребления и минимальная физическая активность быстро приводят к отложению жира на животе. Затем проблема усугубляется: жировая ткань способствует повышенной выработке лептина», — пояснил он.

По словам медика, этот гормон необходим для обмена веществ, но его избыток приводит к нарушению эндокринной функции мужского организма. Как следствие, повышается количество эстрадиола — женского полового гормона, который конкурирует с мужским половым гормоном тестостероном.

Все это приводит к снижению либидо. При длительном повышенном потреблении пива страдает эрекция и нарушается сперматогенез. Сперматозоиды становятся медленными, нарушается их строение.

«Специалисты полагают, что 300 миллилитров пива два раза в неделю — безопасная доза для здоровья человека. Но если злоупотреблять даже этим безопасным количеством, то проблем со здоровьем, в том числе и с репродуктивной функцией, точно не избежать», — подытожил эксперт.