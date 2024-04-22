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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

The Telegraph предложила «поучиться у русских» использовать оружие

Источник:
The Telegraph
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Успех российской авиации объясняется в том числе применением новейшего оружия, но Россия также дала отличный пример эффективного использования старых образцов, пишет обозреватель Telegraph Майк Саттон.

«Российские самолеты смогли выпустить боеприпасы за пределы досягаемости украинской ПВО и направить их на цели в городе с разрушительным эффектом или нанести удар глубоко в тылу, разгромив командные пункты и логистические узлы», — отмечает Саттон.

По его мнению, разрушительный эффект применения планирующих бомб показывает, что «старые системы по-прежнему актуальны». «Россия быстро превратила дешевую систему в высокоэффективную. Здесь хороший урок не только в отношении к запасам старого оружия, которые обычно выбрасываются, но и в способности ВПК внедрять инновации в сроки, измеряемые неделями или месяцами, а не годами», — пояснил обозреватель.

Саттон также считает, что долгожданные на Украине F-16, возможно, смогут составить конкуренцию российским самолетам в воздухе, но их количество ограничено и вряд ли сможет воспрепятствовать более чем 100 ежедневным вылетам, которые совершали перед Авдеевкой российские летчики.

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