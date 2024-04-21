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Европа отказалась конфисковывать замороженные активы России

Источник:
The Washington Post
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Власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские суверенные активы, опасаясь последствий, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Европейские власти опасаются, что конфискация российских активов может спровоцировать отток капитала с континента. , Они также недовольны тем, что США настаивают на рискованных действиях, поскольку большинство активов находится в Европе. В связи с этим российские ответные меры в первую очередь, скорее всего, затронут Европу, рассказали источники.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 миллиардов долларов после начала СВО. Из них около 5-6 миллиардов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 миллиардов долларов.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в случае использования Западом замороженных российских активов примет соответствующие меры для того, чтобы защитить свои интересы.

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Политика #Мир
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