Европа отказалась конфисковывать замороженные активы России

Власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские суверенные активы, опасаясь последствий, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Европейские власти опасаются, что конфискация российских активов может спровоцировать отток капитала с континента. , Они также недовольны тем, что США настаивают на рискованных действиях, поскольку большинство активов находится в Европе. В связи с этим российские ответные меры в первую очередь, скорее всего, затронут Европу, рассказали источники.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 миллиардов долларов после начала СВО. Из них около 5-6 миллиардов находятся в Соединенных Штатах, а большая часть — в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии, где хранятся 210 миллиардов долларов.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России в случае использования Западом замороженных российских активов примет соответствующие меры для того, чтобы защитить свои интересы.