Голландец проболел коронавирусом 613 дней

Случай самой продолжительной болезни от COVID-19 зафиксирован в Нидерландах. Пожилой голландец перед смертью болел коронавирусом в течение рекордных 613 дней.

Пациенту диагностировали вариант омикрон в феврале 2022 года. Иммунная система мужчины, который уже страдал заболеванием крови до заражения COVID-19, не смогла выработать достаточное количество антител для борьбы с вирусом.

Большинство людей могут победить коронавирус за несколько недель, однако в этом случае медицинские работники пытались вылечить пациента почти два года, многократно вводя вакцину. При этом мужчине ничего не помогало, пишет Time.

В какой-то момент стало ясно, что иммунная система пациента не способна избавиться от вируса. Мужчина умер в больнице осенью 2023 года из-за ослабления иммунитета и основного заболевания крови.

После вскрытия ученые обнаружили, что вирус мутировал почти 50 раз, пока был в его организме, и в конечном итоге создал особый вариант. К счастью, специалисты не нашли признаков того, что мутировавший вирус заразил других людей.