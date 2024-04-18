Запад испугался прорыва российских войск на Украине

Соединенные Штаты и Европа опасаются, что в ближайшие недели российские войска прорвут линии обороны ВСУ и продвинутся вглубь страны.

Сейчас российская армия сосредоточила свои усилия на взятии города Часов Яр, прорыв на этом участке может стать решающим для обороны всего региона, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Украина сталкивается с обстрелами, которые из-за отсутствия ракет ПВО выводят из строя энергетическую инфраструктуру страны. Для усиления своей армии Киев принял новый закон о мобилизации, отмечает агентство.

По прогнозам экспертов, до конца 2024 года под контроль России могут перейти Славянск и Краматорск. Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что российская армия постепенно продвигается к границам ДНР и ЛНР.