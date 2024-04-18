Байден посчитал своего дядю съеденным каннибалами

Президент США Джо Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана не смогли найти в районе Новой Гвинеи из-за каннибалов. Финнеган погиб при крушении самолета в годы Второй мировой войны.

Родственник американского лидера летал на одномоторных самолетах над зонами боевых действий в качестве разведки, рассказал Байден во время посещения сталелитейного завода в Питсбурге.

«Его сбили в Новой Гвинее, и тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов», — сказал Байден, критикуя экс-президента Дональда Трампа, который якобы пренебрежительно отзывался о ветеранах.

Согласно отчету Пентагона, самолет Эмброуза Финнегана направлялся в Новую Гвинею курьерским рейсом. Он совершил аварийную посадку на воду у острова по неизвестным причинам.

Трое мужчин не смогли выбраться из затонувшего самолета и погибли в результате крушения. На следующий день проводился поиск самолета с воздуха, но обнаружить его не удалось. При крушении выжил только один член экипажа.