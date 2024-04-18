НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден посчитал своего дядю съеденным каннибалами

Источник:
CNN
159 0

Президент США Джо Байден заявил, что тело его дяди Эмброуза Финнегана не смогли найти в районе Новой Гвинеи из-за каннибалов. Финнеган погиб при крушении самолета в годы Второй мировой войны.

Родственник американского лидера летал на одномоторных самолетах над зонами боевых действий в качестве разведки, рассказал Байден во время посещения сталелитейного завода в Питсбурге.

«Его сбили в Новой Гвинее, и тело так и не нашли, потому что в той части Новой Гвинеи было действительно много каннибалов», — сказал Байден, критикуя экс-президента Дональда Трампа, который якобы пренебрежительно отзывался о ветеранах.

Согласно отчету Пентагона, самолет Эмброуза Финнегана направлялся в Новую Гвинею курьерским рейсом. Он совершил аварийную посадку на воду у острова по неизвестным причинам.

Трое мужчин не смогли выбраться из затонувшего самолета и погибли в результате крушения. На следующий день проводился поиск самолета с воздуха, но обнаружить его не удалось. При крушении выжил только один член экипажа.

Еще по теме
Киев начал шантажировать США третьей мировой войной
Маск посчитал предсказуемым поражение Украины
Европейский лидер назвал Украину протекторатом Запада
Премьер Венгрии заявил о необходимости смены руководства ЕС
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Гидрометцентр пообещал россиянам аномальное тепло
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
Обсуждение (0)
Картина дня
Киев начал шантажировать США третьей мировой войной
Байден посчитал своего дядю съеденным каннибалами
Экономист предсказал «революцию зарплат» в России
Эксперт объяснил раздачу банками кредиток всем подряд
О самом главном
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как язык тела выдает вруна
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Все статьи
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
44
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
39
Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео
29
Глава ВЦИОМ рассказал о запросе россиян на мир
27
Европа в панике бросилась возвращать военную службу по призыву
27
Макрон захотел «олимпийского перемирия» на Украине