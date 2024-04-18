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Эксперт объяснил раздачу банками кредиток всем подряд

Источник:
РИА Новости
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Кредитные карты остаются для банков одним из немногих способов заработать, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Доступность займов по кредиткам выросла после того, как ставки по кредитам наличными взлетели из-за решений Центробанка, приводит «Прайм» слова эксперта. 

Кредитки же по-прежнему доступны и позволяют банкам зарабатывать, даже если клиент не выходит за рамки грейс-периода, в течение которого не начисляются проценты, отметил он.

Банки получают вознаграждение за каждую операцию, поэтому побуждают клиентов тратить. Для этого они устанавливают заградительные комиссии — чтобы их не платить, ежемесячно по кредитке приходится тратить хотя бы пять тысяч рублей, пояснил Сироткин.

Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, «банк дерет с него три шкуры», сказал эксперт.

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GammiPluh

Все понимают что их не мало и с той и с другой стороны

mosquito__2010

Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть.

corrector

Глупое выражение, "иногда в жизни надо сделать шаг назад, чтобы сделать два шага вперёд в ДРУГОМ направлении"...

fydor55

А ещё он потом с ними здоровается и разговаривает)) ... глядя в пустоту, а кого не встретил те ему подножки...