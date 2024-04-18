Кредитные карты остаются для банков одним из немногих способов заработать, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.

Доступность займов по кредиткам выросла после того, как ставки по кредитам наличными взлетели из-за решений Центробанка, приводит «Прайм» слова эксперта.

Кредитки же по-прежнему доступны и позволяют банкам зарабатывать, даже если клиент не выходит за рамки грейс-периода, в течение которого не начисляются проценты, отметил он.

Банки получают вознаграждение за каждую операцию, поэтому побуждают клиентов тратить. Для этого они устанавливают заградительные комиссии — чтобы их не платить, ежемесячно по кредитке приходится тратить хотя бы пять тысяч рублей, пояснил Сироткин.

Тем самым банки стимулируют клиентов использовать этот финансовый инструмент и минимально на них зарабатывать. А уж если заемщик выходит за рамки грейс-периода, «банк дерет с него три шкуры», сказал эксперт.