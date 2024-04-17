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Песков пообещал изменения в церемонии инаугурации президента

Источник:
«Коммерсантъ»
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Инаугурация президента Владимира Путина пройдет в соответствии с протоколом, но с «определенными нюансами», заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В целом церемония достаточно хорошо прописанная, стандартная. Поэтому мы будем следовать этой церемонии. Определенные какие-то нюансы будут иметь место», — сказал пресс-секретарь главы государства.

21 марта Центризбирком официально объявил победителем Владимира Путина. Согласно данным ЦИК, действующий глава государства набрал на выборах 87,2% голосов, это рекордный показатель.

Церемония инаугурации Владимира Путину пройдет 7 мая. Накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова вручила ему новое удостоверение президента России.

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Политика #Россия
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