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Европейский лидер назвал Украину протекторатом Запада

Источник:
Politico
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Киев сегодня является «протекторатом» Запада, поскольку без денег и оружия от ЕС и США Украина «как государство прекратит существование», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Брюсселе.

«Я не критикую украинцев за то, что они защищают свою страну, но вопрос в том, делают ли они это разумно. Мне как постороннему необходимо понять причину войны. По моему собственному опыту, русские никогда не позволят Украине стать членом НАТО», — отметил он.

Отвечая на вопрос, считает ли он себя другом президента Владимира Путина, венгерский премьер сказал, что Будапешт выступает за скорейшее мирное урегулирование, поскольку конфликт не может быть разрешен на поле боя, для его завершения необходимы переговоры.

Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины — стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну.

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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.