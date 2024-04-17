Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео

Видео с участием царь-танка, который в одиночку штурмует центр Красногоровки опубликовал в своем телеграм-канале военный блогер Борис Рожин.

Несмотря на неказистый внешний вид, кустарная модификация Т-72 отлично проявила себя в наступательных действиях. На попавших в Сеть кадрах танк подъезжает к укрепленному району ВСУ.

В какой-то момент по нему прилетает кассетный боеприпас, однако царь-танк его просто не замечает. Затем Царь-танк в одиночку заезжает в город и добирается до здания завода в центре Красногоровки.



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После выполнение боевой задачи он возвращается. Как только танк выезжает за черту города, по нему бьет украинская артиллерия, однако он снова оказывается неуязвимым и благополучно добирается до российских позиций.

Судя по видео, российские военные создали вокруг царь-танка дополнительный защитный каркас из стальных листов.