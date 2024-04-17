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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Штурмующий укрепрайон ВСУ царь‑танк попал на видео

Источник:
Colonelcassad
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Видео с участием царь-танка, который в одиночку штурмует центр Красногоровки опубликовал в своем телеграм-канале военный блогер Борис Рожин.

Несмотря на неказистый внешний вид, кустарная модификация Т-72 отлично проявила себя в наступательных действиях. На попавших в Сеть кадрах танк подъезжает к укрепленному району ВСУ.

В какой-то момент по нему прилетает кассетный боеприпас, однако царь-танк его просто не замечает. Затем Царь-танк в одиночку заезжает в город и добирается до здания завода в центре Красногоровки.

После выполнение боевой задачи он возвращается. Как только танк выезжает за черту города, по нему бьет украинская артиллерия, однако он снова оказывается неуязвимым и благополучно добирается до российских позиций.

Судя по видео, российские военные создали вокруг царь-танка дополнительный защитный каркас из стальных листов.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.