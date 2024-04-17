Кремль объяснил отказ от публикации потерь в ходе СВО

Российские власти не публикуют информацию о потерях в боевых действиях на Украине из-за особого режима распространения информации и закона о гостайне, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Кремль информацией о потерях в ходе проведения специальной военной операции на Украине не располагает, соответствующие цифры есть только у Минобороны.

С 24 февраля 2022 года Минобороны России официально отчитывалось о потерях среди военных трижды. 2 марта 2022 года — первый раз. Тогда стало известно о 498 убитых и 1597 раненых.

25 марта ведомство во второй раз сообщило о 1351 погибших, 3825 раненых. 21 сентября Минобороны сообщило о гибели 5937 военных. С тех пор ведомство более не отчитывалось о потерях.