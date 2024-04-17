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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Кремль объяснил отказ от публикации потерь в ходе СВО

Источник:
«Коммерсантъ»
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Российские власти не публикуют информацию о потерях в боевых действиях на Украине из-за особого режима распространения информации и закона о гостайне, объяснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что Кремль информацией о потерях в ходе проведения специальной военной операции на Украине не располагает, соответствующие цифры есть только у Минобороны.

С 24 февраля 2022 года Минобороны России официально отчитывалось о потерях среди военных трижды. 2 марта 2022 года — первый раз. Тогда стало известно о 498 убитых и 1597 раненых.

25 марта ведомство во второй раз сообщило о 1351 погибших, 3825 раненых. 21 сентября Минобороны сообщило о гибели 5937 военных. С тех пор ведомство более не отчитывалось о потерях.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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Топ комментариев

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

lex-on

Зачем это нужно ?Чтобы всу перегруппировались, подвезти боеприпасы.... ? Если перемирие ,то капитуляция...

scorpion2777

Лепет нелегитимного из 404, какие с тобой переговоры. Капитуляция.

mosquito__2010

Не котлеты за чужой счёт трескать - передовые технологии.