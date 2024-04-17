Шойгу приказал побыстрее отправить боевых роботов в зону СВО

Министр обороны Сергей Шойгу поручил как можно скорее доработать новые образцы боевой техники и отправить их в зону боевых действий,

Министру обороны России Сергею Шойгу осмотрел более 30 перспективных образцов вооружения, в том числе боевых роботов, говорится в сообщении российского военного ведомства.

Шойгу назвал медицинский робототехнический комплекс крайне востребованным и поручил как можно скорее доработать его и начать серийное производство. Робота огневой поддержки министр поручил оснастить пулеметом для применения в штурмовых операциях.

Глава российского военного ведомства потребовал увеличить производство и поставку в войска робототехнических транспортных платформ.

Главе Минобороны доложили, что до конца мая будут изготовлены для отправки в войска первые 30 образцов. Тот поручил максимально упростить прием перспективного вооружения, если оно прошло испытания в зоне военной операции.