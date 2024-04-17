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Павел Майков снимется в драмеди для СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Актер Павел Майков сыграет поп-звезду 2000-х в сериале «Папа Миа», драмеди снимут для телеканала СТС.

По сюжету автор одного хита 2000-х Николай Ларионов (Павел Майков) работает охранником дачных поселков. Но однажды его экс-супруга Жанна (Елена Николаева) улетает в отпуск и просит присмотреть за их 14-летней дочерью Кошей (Таисья Калинина), которую Ларионов никогда не видел.

Подросток не рад появлению инфантильного отца-разгильдяя и мечтает избавиться от него, пристроив в хорошие женские руки. Неожиданно затея Коши рождает прибыльный бизнес — онлайн-агентство знакомств.

Новое дело не только сблизит отца и дочь, но и поможет решить их финансовые проблемы: Коше договориться с шантажисткой в школе, а Николаю триумфально вернуться в шоу-бизнес.

«Мой герой — немножко безответственный, но все художники легкомысленные. Он талантливый чудак, который вылетел из обоймы и пытается вернуться. Я знаю таких артистов, которые в 90-е и начале 2000-х звучали из каждого утюга», — цитирует Майкова пресс-служба СТС.

Съемки 12-серийной драмеди пройдут в Санкт-Петербурге. Премьера сериала состоится на СТС.

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