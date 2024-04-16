Россия уничтожила Трипольскую ТЭС самой совершенной ракетой

Россия использовала для атаки на Трипольскую ТЭС под Киевом свою самую совершенную крылатую ракету воздушного базирования — Х-69.

Ракета Х-69 (Армия России) Фото: © «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»

Х-69 предназначена для высокоточного неядерного поражения любых, даже сильно защищенных наземных целей с заранее известными координатами. Ракету могут использовать самолеты Су-30, Су-35, Су-34 и Су-57.

Она была принята на вооружение в 2022 году, ее дальность составляет около 400 километров. Х-69 может выполнять полет на высоте 20 метров, тогда как франко-британские Storm Shadow и немецкие Taurus летают на высоте в 30-50 метров, пишет «Царьград».

Фюзеляж квадратного сечения ракеты снижает ее заметность для радиолокаторов, а также позволяет в прежних габаритах разместить более мощную боевую часть и больший объем топлива.

Трипольская теплоэлектростанция была полностью уничтожена 11 апреля. В результате точных попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.