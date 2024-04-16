НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия уничтожила Трипольскую ТЭС самой совершенной ракетой

Источник:
Sibnet.ru
634 2

Россия использовала для атаки на Трипольскую ТЭС под Киевом свою самую совершенную крылатую ракету воздушного базирования — Х-69.

Ракета Х-69 (Армия России)
Ракета Х-69 (Армия России)
Фото: © «Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение»

Х-69 предназначена для высокоточного неядерного поражения любых, даже сильно защищенных наземных целей с заранее известными координатами. Ракету могут использовать самолеты Су-30, Су-35, Су-34 и Су-57.

Она была принята на вооружение в 2022 году, ее дальность составляет около 400 километров. Х-69 может выполнять полет на высоте 20 метров, тогда как франко-британские Storm Shadow и немецкие Taurus летают на высоте в 30-50 метров, пишет «Царьград».

Фюзеляж квадратного сечения ракеты снижает ее заметность для радиолокаторов, а также позволяет в прежних габаритах разместить более мощную боевую часть и больший объем топлива.

Трипольская теплоэлектростанция была полностью уничтожена 11 апреля. В результате точных попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

Тема: Военная операция на Украине
Глава МАГАТЭ заявил об угрозе ядерной аварии на Запорожской АЭС
США и Британия отказались защищать Украину по примеру Израиля
Франция поставила Украине новую партию гаубиц САУ CAESAR
Глава ВЦИОМ рассказал о запросе россиян на мир
смотреть все
Оборона #Оружие #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать пароль от домашнего Wi-Fi
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
Лукашенко раскрыл отношение Путина к украинцам
Обсуждение (2)
Картина дня
Зеленский заявил о готовности к переговорам
Кремль оценил идею олимпийского перемирия с Украиной
Россия уничтожила Трипольскую ТЭС самой совершенной ракетой
Лидер КНР предложил четыре принципа урегулирования по Украине
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

korvinsS

Ни в коем случае потом только хуже все станет.

Maniac.

ХА-ХА-ХА-ХА!!! Переговоры о мире заключать с союзниками, а не конфликтующими сторонами.С кем он будет...

urbasik

Нато забыло олимпиаду в Китае и двинулось убивать мирных людей Абхазии.

corrector

Какими же глупыми надо быть , чтобы разрушить свою страну , поверив в пустые обещания западных...