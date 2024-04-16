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Кремль оценил идею олимпийского перемирия с Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Россия готова рассмотреть вопрос перемирия с Украиной на период проведения Олимпиады в Париже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что рассмотрение подобных инициатив всегда осложняет позиция Киева. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не может позволить себе заморозку конфликта с Россией.

«Как правило, киевский режим использует такие идеи и инициативы для попытки перегруппироваться, перевооружиться и тому подобное. Это, конечно, существенно осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив», — цитирует Пескова ТАСС.

Кроме этого, Песков напомнил, что официально предложение о перемирии пока не поступало. С предложением о приостановке конфликтов на время проведения Олимпийских игр в Париже летом 2024 года накануне выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

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