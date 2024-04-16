Назван самый простой способ убрать неприятный запах из салона авто

Убрать неприятный запах из салона автомобиля поможет пищевая сода, для этого необходимо насыпать немного порошка на блюдце и оставить в салоне на ночь.

Обычная пищевая сода обладает сильным абсорбирующим действием, поэтому она способна «убить» практически любой запах. В порошок также можно добавить несколько капель любого эфирного масла.

Еще один вариант нейтрализации неприятных запахов с помощью соды — насыпать ее на элементы обивки или чехлы, оставив на ночь. Однако затем придется тщательно пропылесосить салон.

Кстати, сода также поможет, если стекла в автомобиле запотевают — она отлично вбирает лишнюю влагу. Чтобы добиться такого эффекта, нужно насыпать порошок в плотный мешочек и положить его в любом удобном месте.