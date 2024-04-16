НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин получил новое удостоверение президента

Источник:
ТАСС
167 3

Глава Центризбиркома вручила удостоверение президента России на новый срок полномочий главе государства Владимиру Путину.

«Элла Александровна, спасибо Вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня», — сказал Путин в ходе церемонии.

Выборы президента в России проходили с 15 по 17 марта. Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44%.

После победы на выборах Путин заявил, что результат прошедшего в России голосования демонстрирует позицию общества. По его словам, это выражает отношение граждан к власти в целом.

Еще по теме
Власти задумали Министерство патриотического воспитания
Осужденная за взятки экс-министр Крыма решила уйти на СВО
Путин присвоил Матвиенко звание Героя Труда
Названо имя временного губернатора Мурманской области
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Как узнать пароль от домашнего Wi-Fi
«Летающий Калашников» восхитил аналитика The National Interest
Игра «Мир кораблей» получила космическое обновление
Иран нанес ракетный удар по Израилю. Что известно
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Великий пост в 2024 году: календарь питания
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

korvinsS

Ни в коем случае потом только хуже все станет.

urbasik

Нато забыло олимпиаду в Китае и двинулось убивать мирных людей Абхазии.

joseph

Это в Газе они озабоченность выразили?

number10

По их плану Россия должна прекратить огонь, а войска Франции должны зайти на Украину. И все равно будет...