Путин получил новое удостоверение президента

Глава Центризбиркома вручила удостоверение президента России на новый срок полномочий главе государства Владимиру Путину.

«Элла Александровна, спасибо Вам большое и всем вашим коллегам в ЦИКе и на местах. Работа была сложной, но она очень важна для страны и стабильности государства, особенно сегодня», — сказал Путин в ходе церемонии.

Выборы президента в России проходили с 15 по 17 марта. Путин набрал 87,28% голосов после обработки 100% протоколов. По данным ЦИК, явка на голосовании стала рекордной в новейшей истории страны и составила 77,44%.

После победы на выборах Путин заявил, что результат прошедшего в России голосования демонстрирует позицию общества. По его словам, это выражает отношение граждан к власти в целом.