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«Мир! Дружба! Жвачка!» объявил кастинг в сериал для обычных людей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!»

Телеканал ТНТ объявил открытый кастинг для съемок в четвертом сезоне сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», сообщила пресс-служба канала.

Команда сериала ищет подростков 12–14 лет, а также молодых людей и девушек 20–24 лет для работы над четвертым сезоном. Для участия в кастинге не нужен актерский опыт.

Участникам кастинга нужно снять видео-визитку хронометражем до одной минуты. В ролике требуется рассказать о себе, своих увлечениях и хобби, а также актерском опыте, если таковой имеется (если его нет, то это не проблема).

Следующий шаг — заполнить анкету на сайте ТНТ в разделе «Кастинги» и отправить свое видео. Со всеми участниками, которые заинтересуют команду, свяжутся для дальнейших проб.

Кастинг уже начался и продлится до 15 мая, а сами съемки пройдут уже в этом году. Выйдет новый сезон «Мир! Дружба! Жвачка!» в 2025 году.

О сериале

«Мир! Дружба! Жвачка!» – драматический сериал производства компании заполнить анкету Good Story Media. В центре сюжета – подростки, чье взросление пришлось на 90-е годы.

Главные герои носят джинсы-варенки, смотрят боевики на кассетах, режутся в приставку Dendy, а еще впервые влюбляются, узнают цену дружбе и, конечно, ввязываются во всевозможные истории. История «братства крыши», как себя называют персонажи, началась в 1993 года каждый новый сезон проекта – это еще один год в «лихой» истории России.

События четвертого сезона сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» будут разворачиваться в 1998 году.

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