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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США и Британия отказались защищать Украину по примеру Израиля

Источник:
ТАСС
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Соединенные Штаты не будут помогать Украине отражать атаки российских ракет и беспилотников как это они сделали в Израиле в ходе иранского удара, заявили в Белом доме. Схожим образом высказалась и Британия.

«Послушайте, речь идет о разных конфликтах, разном воздушном пространстве, разных картинах угроз», — сказал на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, когда у него спросили, почему не начать перехватывать российские ракеты и беспилотники

Президент США Джо Байден с самого начала конфликта на Украине ясно давал понять, что «США не будут участвовать в этом конфликте в боевой роли», приводит ТАСС заявление Кирби.

Схожим образом высказался министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. «Мы никогда не поможем Украине сбивать дроны, как это было с Ираном в Израиле, из-за риска эскалации и широкомасштабной войны в Европе. Вещь, которую всегда стоит действительно избегать НАТО, — это вступать в бой с российскими войсками», — подчеркнул он.

Иран нанес в ночь на воскресенье, 14 апреля удар по Израилю. Вооруженные силы США принимали активное участие в перехвате иранских беспилотников и ракет. Для этого были использованы ракетные эсминцы, истребители и системы ПВО, находящиеся на Ближнем Востоке.

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Asd10

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korvinsS

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Александр Петров 238315

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urbasik

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