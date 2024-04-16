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Наталья Орейро уехала из России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: DonSimon / CC0

Актриса Наталья Орейро около месяца провела в России ради съемок в новогоднем фильме, после завершения работы над картиной артистка покинула страну.

Речь идет о российском фильме «Письмо Деду Морозу». В проекте актриса будет не только говорить на русском языке, но и споет «Потолок ледяной, дверь скрипучая».

По информации телеграм-канала Mash, Орейро снималась в локациях карельских пейзажей. Жила звезда «Дикого ангела» в двухэтажном коттедже, откуда специально для нее убрали шкуры и чучела животных (Орейро вегетарианка и зооактивистка).

Ранее о фильме «Письмо Деду Морозу» рассказала продюсер Лика Бланк. По ее словам, в картине будет и анимация, и художественная съемка. Съемки в том числе пройдут в резиденции Деда Мороза в Великом Устюге. Кроме Натальи Орейро, в проекте задействованы Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров. Планируется, что фильм выйдет в 2025 году.

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Asd10

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snoo

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korvinsS

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