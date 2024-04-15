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Открыт неизвестный ранее науке микроорганизм

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые Института цитологии и генетики СО РАН открыли новый микроорганизм в водах Черного моря, его назвали в честь братьев Стругацких, сообщила пресс-служба института.

Микроорганизм, получивший имя Thraustochytrium aureum ssp. Strugatskii, относится к протистам (не входят в состав животных, грибов или растений).

«Это организм колониального типа, и, хотя формально он одноклеточный, образует агрегаты, а его "клетка" на некоторых стадиях содержит большое количество ядер. Он имеет сложный жизненный цикл, механизм одномоментного разделения клеток на множество дочерних и ряд других, интересных с точки зрения фундаментальной науки особенностей», — рассказал научный сотрудник ИЦиГ СО РАН Алексей Дорошков.

По его словам, предварительное изучение ферментов открытого микроорганизма предположительно может дать возможность использования его для выработки широкого спектра жирных кислот. Они востребованы в медицинской и косметологической промышленности. В частности, речь идет о компонентах противораковых препаратов.

Исследователям предстоит установить, возможно ли использовать протист как платформу для генетического дизайна других полезных веществ, например медицински значимых белков.

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