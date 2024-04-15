Франция поставила Украине новую партию гаубиц САУ CAESAR

Французские самоходные артиллерийские установки (САУ) CAESAR поступили в Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«У противника появились новые французские САУ CAESAR. Враг не экономит боеприпасов, осуществляя массированные артиллерийские обстрелы», — сказал Рогов РИА Новости.

По его словам, Франция продолжает поставлять украинским войскам оружие, «из которого враг обстреливает освобожденную часть Запорожской области».

Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем РФ находится более 70% региона.